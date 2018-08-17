Статья-обзор на тему театра

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Завершен7 заявок216 просмотров

Здравствуйте!

Требуется копирайтер, способный написать яркий обзор на тему театра и представления. 

О требованиях к статье и условиях работы подробнее напишу откликнувшимся.

Оплата - 30 руб. за 1000 зн. без пробелов только на ЯД!!!

7 лет назад
yruzai
Юлия 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

satnam9999
Ксения 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
Ксения ответственно подошла к работе, учла все мои пожелания и требования к готовому тексту, все сделала быстро, раньше назначеного мною срока. Рекомендую, как ответственного работника.
Работа прошла легко и бед недопониманий. Четкое ТЗ, предоплата, интересная тема для творчества. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

satnam9999
Ксения 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад