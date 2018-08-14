Нужно сделать привлекательную страничку о вакансиях для сайта zhivot точка инфо. Пример(очень примерный) https://skinperfect.ru/nashi-vakansii Основные моменты которые нужно указать в статье: Копирайтер 50р/1000 ТЗ-мейкер 50р/статья КМ(контент менеджер) 50р/статья Редактор ...
Нужен текст для главной салона красоты
На главную страницу сайта нужен текст в 2000-3000 знаков. Описывающий основные виды деятельности без воды.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу человека в штат, что бы писал для меня. Совместителей не рассматриваю. Так же не рассматриваю команды авторов - работаю с автором который пишет сам. Плюсом будет техническое образование. Норма статей в ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
БЕЗ УКАЗАНИЯ СТОИМОСТИ ЗА ПРОЕКТ - ЗАЯВКИ УДАЛЯЮ Описание для Брендбука. Задача: Сделать блок Основы бренда: контекст, Основы бренда: целевые сегменты , Основы бренда: документ бренда ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Оплата 100руб/1000збп Желателен опыт в строительстве. Подробное ТЗ выдам исполнителю.Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу автора на русском и украинском языках для написания 4 статей. Тематика: аптечная косметика для детей и беременных. все по теме новорожденных, детская кожа (безопасность/уход/пролемы) все по теме беременности, кожа ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст должен быть на английском языке и не менее 300 слов. Пример того что я хочу что ожидаю могу скинуть! Так же я скину ключевые слова.Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $220
Конкурс для маркетологов / копирайтеров /: нужно сделать моб версию прототипа лендинг пейдж для товара с алиэкспресс. товар: https://ru.aliexpress.com/item/-/32835122587.html?spm=a2g0v.11010108.06001.21.57e72a457pGjx8&gps-id=5347592&scm=1007.13562.105726.0&scm_id=1007.13562.105726.0&scm-url=1007.13562.105726.0&pvid=1aef9ef3-6bf8-4fd4-b77b-39c5b6686296 Если вы никогда этого не делали, есть мануал как ...Копирайтинг2 заявкиЗавершен7 лет назад
Добрый день! Есть видео нужно написать подобные текста на тему "шкафы купе" и "гардеробные", 1000 знаков 10, можно предложить, как вы это видите: https://www.youtube.com/watch?v=mZeniLVUC5I&t=6s Текстов нужно очень много, и постоянно, ищем творческого человека!Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать статью согласно тз (см. файл)Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Только для умеющих красиво, ясно и кратко выражать свою мысль на русском языке. Если вы именно такой человек и ищете постоянную работу, напишите короткий текст (1-2 тыс. знаков) на тему "Продукты питания для долголетия" и ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад