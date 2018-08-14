Нужен текст для главной салона красоты

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Закрыт18 заявок195 просмотров

На главную страницу сайта нужен текст в 2000-3000 знаков. Описывающий основные виды деятельности без воды.

7 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров