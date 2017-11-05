Простой сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок232 просмотра

Нужен специалист для создания сайта на wordpress 

Обязательно использовать тему hueman. 

Тз пришлю в личку. 

Бюджет – 5000р (может быть увеличен если потребуется) 

Сайты которые нравятся: 

behome-design.ru/ 

500lux.ru/ 

artm.pro/ 

mudryakova.ru/ 

перечень необходимых элементов на сайте:  

1. Краткая структура главной страницы (Заголовок и общее пояснение с пунктами): 

блок с фото директора и дизайнеров + краткая форма обратной связи  

блок с фото – примеры работ  

блок с гарантиями и обязательствами  

блок с 3 колонками с ценами  

информация о подарке  

форама обратной связи  

контакты в подвале 

Тексты есть.  

Графические элементы и их расположение на странице нужно будет продумать вам.  

Адаптация под мобильники предусмотрена темой. 

Меню в шапке состоит из 4 пунктов: Дизайн интерьеров, Цены, Интересно почитать, Контакты (1 пункт меню-отдельная страница) 

Прошу писать только тем специалистам, кого устраивает бюджет и которые могут уложиться в срок разработки до 5 дней 

Заранее благодарю. 

WordPress
8 лет назад
JustChrome
Станислав 
34 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
5 дней
Денис очень хороший специалист. Со знанием дела подошел к проекту. Несмотря на то, что многие моменты не были отмечены в ТЗ, сделал все как мы просили и даже больше. Так же грамотно сделал те моменты, о которых мы не догадались вначале, а он смог понять что нам нужно и реализовал это в высшей степени качественно. В сроки все уложился, несмотря на задержки с материалами с нашей стороны. Всегда был на связи, отвечал на все вопросы и грамотно смог объяснить все детали, что бы в дальнейшем мы могли без проблем пользоваться сайтом. Большое спасибо ему за качественно выполненную работу! Рекомендую этого специалиста тем, кому нужно выполнить проект качественно и в срок!
Спасибо за сотрудничество! Отличный заказчик, с которым приятно работать!

Заявки фрилансеров

denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад