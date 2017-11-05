Сайт на wordpress, доска объявлений. Отдельным плагином сейчас настроена и работает оплата услуг через interkassa (interkassa.com). Нужно чтобы вместо интеркассы был Unitpay https://unitpay.ru/
Простой сайт на wordpress
Нужен специалист для создания сайта на wordpress
Обязательно использовать тему hueman.
Тз пришлю в личку.
Бюджет – 5000р (может быть увеличен если потребуется)
Сайты которые нравятся:
перечень необходимых элементов на сайте:
1. Краткая структура главной страницы (Заголовок и общее пояснение с пунктами):
блок с фото директора и дизайнеров + краткая форма обратной связи
блок с фото – примеры работ
блок с гарантиями и обязательствами
блок с 3 колонками с ценами
информация о подарке
форама обратной связи
контакты в подвале
Тексты есть.
Графические элементы и их расположение на странице нужно будет продумать вам.
Адаптация под мобильники предусмотрена темой.
Меню в шапке состоит из 4 пунктов: Дизайн интерьеров, Цены, Интересно почитать, Контакты (1 пункт меню-отдельная страница)
Прошу писать только тем специалистам, кого устраивает бюджет и которые могут уложиться в срок разработки до 5 дней
Заранее благодарю.
Выбранный исполнитель
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