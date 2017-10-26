Исправить ошибку в шаблоне вордпресс

Есть сайт, сделанный на базе косячного шаблона http://demo.wp-templates.ru/?wptheme=BeautyMagazine

В хроме не отображается верхний и правый блок, в остальных браузерах все ок. Нужно сделать, чтобы все блоки отображались во всех браузерах.

На сайт пускать не хочу, если нужно, скопирую куски кода в одну и другую сторону сама. Понимаю, что это усложняет задачу.