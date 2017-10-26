Сайт на базе Wordpress. Нужен человек, который порекомендует что или какие способы использовать для получения минимальных комиссий или вовсе без них. Желательно сразу присылать ссылки на сайт/сайты, где вы проводили подобную работу.
Задача для менеджера веб-проектов
Мне необходимо чтобы Вы ознакомились с задачей связанной с кастомизацией AmoCRM:
https://docs.google.com/document/d/1HyI8p4Mg8DlCvl-jcw73nlJkemBgEcNiJu1BCpqw1f0/edit?usp=sharing
и контролировали ход ее выполнения разработчиком, попунктно. Каждодневно созванивались и просили демонстрацию того что сделано, после завершения написали отчет техническим языком о проделанной работе.
Проект оцениваю в 1 месяц.
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