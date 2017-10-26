Задача для менеджера веб-проектов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок156 просмотров

Мне необходимо чтобы Вы ознакомились с задачей связанной с кастомизацией AmoCRM:

https://docs.google.com/document/d/1HyI8p4Mg8DlCvl-jcw73nlJkemBgEcNiJu1BCpqw1f0/edit?usp=sharing

и контролировали ход ее выполнения разработчиком, попунктно. Каждодневно созванивались и просили демонстрацию того что сделано, после завершения написали отчет техническим языком о проделанной работе.

Проект оцениваю в 1 месяц.

AmoCRM
8 лет назад
biztarget
Виктор 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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