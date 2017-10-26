AmoCRM кастомизация

Необходимо разработать под AmoCRM

1. виджет автоматической отправки смс в нерабочее время менеджеров. Требования:

а) возможность самостоятельно выставлять промежуток времени в который это смс отправляется, например с 18:00 вечера до 9:00 утра;

б)возможность подтягивать значения с полей карточки клиента;

в)возможность устанавливать это виджет на любом из этапов в воронке.

2. виджет распределения заявок с разных источников между менеджерами.

Требования: а) позволять распределения заявок не только с сайта, но и с

FB messengera, FB Lead Form