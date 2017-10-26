Prestashop 1.6 - исправить косяк кодера

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Закрыт2 заявки182 просмотра

После доработок начались глюки.

Делали возможность установки цена за товар, который продается на развес (в граммах), в результате скидочные товары отображаются с глюками. Прогер не может исправить.

Нужна помощь.

PrestaShop
8 лет назад
Neft
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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