Парсинг статей с других сайтов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок228 просмотров

На любом красивом шаблоне (взять с интернета)

нужно на сайте сделать парсинг новостей 

что бы автоматом все статьи с 3х сайтов публиковались на нашем сайте.

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*цена, сроки, кейсы 

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров