Нужно настроить Open Graph внутри ссылок на посты в Телеграмм-канале

Нам нужно настроить Open Graph внутри ссылок, которые ведут на посты в нашем Телеграмм-канале.

Эти ссылки мы будем публиковать в наших Фейсбук-страницах.

То есть задача - чтобы посты из телеграмм красиво отображались на странице в Фейсбук.

Подробнее со скриншотами - в личной переписке по задаче! Ждем отклики, о цене договоримся!