Нужно настроить Open Graph внутри ссылок на посты в Телеграмм-канале

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Закрытнет заявок86 просмотров

Нам нужно настроить Open Graph внутри ссылок, которые ведут на посты в нашем Телеграмм-канале.  

Эти ссылки мы будем публиковать в наших Фейсбук-страницах.  

То есть задача - чтобы посты из телеграмм красиво отображались на странице в Фейсбук.

Подробнее со скриншотами - в личной переписке по задаче! Ждем отклики, о цене договоримся!

8 лет назад
topexpert
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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