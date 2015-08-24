topexpert

Михаил topexpert

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Исполнительный директор в www.toplavina.ru
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

TheJuster
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
6 лет назад
Разработка приложения - сервис обмена полезными контактами
AndroidiOS
Михаил все время разработки был на связи, что позволяло решать все проблемы почти моментально. Вкратце: Грамотное отношение к проекту и приятное общение. Однозначно рекомендую!
Замечательный специалист своего дела. По довольно сложному приложению для Android/iOS понял меня буквально с полуслова, заинтересовался идеей проекта, а не просто возможностью быстро сорвать денег. После обсуждения, составили план действий, согласовали стоимость и в оговоренный день приступили к работу. Всё четко. Согласитесь, работать в команде с таким специалистом это редко сейчас и крайне ценно. Поэтому не раздумывайте долго, можете смело ему довериться. Если есть сомнения, пишите мне, лично его отрекомендую - телеграмм @mihpal Если вам нужно реализовать своё приложение без долгих переговоров, составления/согласования ТЗ и многочисленных уточнений - то могу с чистым сердцем Вам посоветовать этого человека!
Ответный отзыв
wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Настроить редирект с сайта (WordPress) на телеграмм-канал.
WordPress
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству
Отличный исполнитель! За полчаса, тут же, в онлайне сделал мою задачу. Нашел оригинальное и простое решение. Благодарю! Рекоменду к сотрудничеству
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merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$220
10 баллов
9 лет назад
Сверстать сайт и собрать на движке MODx
MODX
Заказчик очень точно ставит задачу и ТЗ рекомендую всем, оплачивает в срок без задержок. Советую все.
Все сделал, терпеливо, качественно. Отвечает на любые вопросы после завершения проекта! Рекомендую!
Ответный отзыв
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создание макета посадочной страницы
Работа с Михаилом прошла успешно, уже сотрудничаем второй раз, заказы интересные, а за интересное хочется браться не один раз. Все ТЗ очень подробно изображено на прототипе. Видно что этот человек знает что хочет получить в итоге. Рекомендую заказчика всем кто умеет работать!!!!! Михаил успеха в вашем бизнесе, по больше продаж и побольше клиентов!! С уважением Митяй))!
Мне нужен был такой стиль, который передает мое настроение, плюс впоследствии сможет стать ярким брендом в строительный сфере. На УРА справился!! Дмитрий, я думаю, один из лучших специалистов по дизайну на сайте FL.ru Я знаю толк в хороших исполнителях. Ответственно, обстоятельно, компетентно, вовремя, заботливо и что вообще здорово – искренне и от души делает свою работу. Не буду много слов писать – РАБОТАЙТЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ ! Дима, благодарю за работу. Успеха тебе! Буду рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Сверстать лендинг по готовому макету
Михаил отличный заказчик, который знает чего хочет, очень приятный в общении, всегда на связи. Оплата своевременная, все супер. Всем рекомендую.
Богдан, я думаю, один из лучших специалистов по верстке на сайте Weblancer.net Я не проверял - но знаю толк в хороших исполнителях. Ответственно, обстоятельно, компетентно, вовремя, заботливо и что вообще здорово - искренне и от души любит свою работу. Не буду много слов писать - РАБОТАЙТЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ ! Богдан, благодарю за работу. Успеха тебе! Буду рад сотрудничеству!
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