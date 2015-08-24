Нужна разработка серверной части приложения под Android и IOS (дизайн есть, верстка под Андроид уже готова). Для приложения завершён утвержденный мной дизайн-макет, 21 экран. Более подробно - при личном общении.
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна разработка приложения под Android и IOS (дизайн есть). Потенциал развития сервиса огромен, работа интересная. Если в двух словах - это сервис обмена полезными контактами. Для приложения завершён утвержденный мной дизайн-макет, 21 ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Ищу разработчика для создания мобильного приложения с чатами и календарём. На сейчас приложение продумано на 18 страниц, будет ещё дорабатываться. Приветствуется навык создания дизайна, работу над созданием дизайна будем вести ...Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен креативный специалист/копирайтер для создания Оригинального, Нового формата вирусного контента.Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Необходимо за 1 месяц продать создание сайтов и настройку рекламы на сумму 100-150 тыс. руб. Бюджет (вознаграждение) - 10-15 тыс. руб в неделю. Выплаты каждую неделю. Продукт - наши простые сайты, пользующиеся высоким ...Продажи и лиды9 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем редактора для составления 50 Технических Заданий на статьи. Проект крупный - медицинская энциклопедия Medikedia (в поисковиках ее еще нет, так как сейчас в проекте первая стадия - формирование контента). СЯ пока ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить редирект с сайта (WP) на телеграмм-канал. Редирект будет срабатывать, если у ссылки есть «переменная отслеживания». То есть: 1. Публикуем в фейсбук пост-ссылку вида сайт.ru/страница?utm_tag=... 2. При нажатии ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нам нужно настроить Open Graph внутри ссылок, которые ведут на посты в нашем Телеграмм-канале. Эти ссылки мы будем публиковать в наших Фейсбук-страницах. То есть задача - чтобы посты из ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
В работе есть сейчас приложение для Android и iOS: У приложения готов Прототип, Дизай-макет – https://yadi.sk/i/bPrl4fAwt7WAi Нужен разработчик. Создать хотим это приложения с помощью Corona SDK, так уже нацелены. Все ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Создать макет Новогоднего лендинга (нужен "вкусный" дизайн =) Продаем с лендинга – натуральные елки к Новому Году. Если откликаетесь на этот проект – то пожалуйста сразу прикладывайте подобные эскизы или ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна компания или небольшая команда для разработки нескольких сайтов на разные тематики. ПОДРОБНЕЕ. Необходимо выполнить такие работы: Первое: создать 3 лендинга простых на любом конструкторе (тематику сообщу) Второе: создать 5 ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад
На несколько лендингов (около 10 штук) необходимо настроить рекламные компании в Яндексе (ПОИСК + РСЯ) и Гугле (Поиск + КМС) Помогу собственными знаниями, сейчас есть 100кликов в день по 25рублей, нужно 500кликов в день. ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
ТЗ: Сделать посадочную страницу на основе Коммерческого Предложения. Вот КП - http://goo.gl/U3GOpQ Нужно утвердить с вами: 1) Стоимость 2) СрокиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
ТЗ: Натянуть верстку на движок ImageCMS Вот верстка: http://toplavina.1seook.com/ http://toplavina.1seook.com/catalog.html http://toplavina.1seook.com/contact.html http://toplavina.1seook.com/news.html http://toplavina.1seook.com/rew.html http://toplavina.1seook.com/text.html http://toplavina.1seook.com/text2.html Прошу указать по этой ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
ТЗ: Сверстать сайт и собрать на движке MODx Вот макет https://yadi.sk/d/_UhbzQrZhrjbA Прошу указать по этой задаче: 1) стоимость 2) срок работы Хорошо, если можете ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
ТЗ: Сверстать лендинг по готовому макету Вот макет - https://yadi.sk/d/yYuca-jXhumJN PSD файл передам исполнителю Прошу указать по этой задаче: 1) стоимость 2) срок работы ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разыскивается толковый интернет-маркетолог/менеджер для реализации проекта! Нужен Landing Page. Наш продукт – массовый и инновационный. Это лидогенерация в хорошо изученной нише. Оплату - обсудим! Ваши ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
ТЗ: Сделать макет главной страницы Вот прототип – https://goo.gl/vt1Tnl Вот шаблон, с которого нужно взять ВСЕ: графические элементы, меню, дизайн и цвет – www.wowthemes.net/demo/ca... Далее будем делать макеты ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
СРОЧНО Необходимо сегодня до обеда сверстать страничку в наподобие http://edu.pickup.ru/prednovogodnij-vebinar/HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад