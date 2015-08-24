Замечательный специалист своего дела. По довольно сложному приложению для Android/iOS понял меня буквально с полуслова, заинтересовался идеей проекта, а не просто возможностью быстро сорвать денег. После обсуждения, составили план действий, согласовали стоимость и в оговоренный день приступили к работу. Всё четко. Согласитесь, работать в команде с таким специалистом это редко сейчас и крайне ценно. Поэтому не раздумывайте долго, можете смело ему довериться. Если есть сомнения, пишите мне, лично его отрекомендую - телеграмм @mihpal Если вам нужно реализовать своё приложение без долгих переговоров, составления/согласования ТЗ и многочисленных уточнений - то могу с чистым сердцем Вам посоветовать этого человека!