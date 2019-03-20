Нужна разработка серверной части приложения под Android и IOS

Нужно сделать максимально простое моб приложение. До 10 экранов. Приложение должно представлять из себя форму заказа. Ознакомиться с формой можно тут: https://drive.google.com/open?id=1cdf6whjQaW38nLZNXq4WM-BU5uM6FaYs Интересуют варианты реализации. Форму будем в ближайшее время верстать для сайта. Функционал формы тоже частично реализован на сайте. В ...