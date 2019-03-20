Нужна разработка серверной части приложения под Android и IOS

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки229 просмотров
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Нужна разработка серверной части приложения под Android и IOS (дизайн есть, верстка под Андроид уже готова). 

Для приложения завершён утвержденный мной дизайн-макет, 21 экран.

Более подробно - при личном общении.

AndroidiOS
5 лет назад
topexpert
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад