Разработка приложения для Android

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок203 просмотра
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Необходимо разработать приложение для отображения списка продуктов, их описаний и инструкций по сборке. ТЗ в прилагаемом файле.

Android
5 лет назад
rcdimon
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад