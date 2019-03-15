Разработка мобильного приложения и ИИ.

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок180 просмотров
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Амбициозная команда энтузиастов ищет таких же амбициозных разработчиков мобильных приложений для создания нового продукта с искусственным интеллектом. 

5 лет назад
guest_15526521993031
5 лет в сервисе
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5 лет назад