Разработка мобильного приложения под Android

Нужно создать приложение, которое открывает сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать приложение, аналогичное https://play.google.com/store/apps/details?id=app.top.ideas.bussiness.startups.slots
Видео работы приложения-образца:
https://drive.google.com/open?id=1Kv1PuXjc9QHNZfD1zMpMFE9_FAEe-TBr
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