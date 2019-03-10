ANDROID приложение лайкинг инстаграм

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки154 просмотра
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Необходимо написать небольшое приложенние на андроид. Функции: авторизация через аккаунт инстаграм, поиск по хештегу  в инстаграм и лайкинг найденых публикаций. Написать обязательно на java, Android Studio. Дизайн простой, главное функционал. 

Android
5 лет назад
aser0001
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад