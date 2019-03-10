ANDROID приложение лайкинг инстаграм

аналог Q-AR (vinetki.kz) такая приложение (AR) нужно сделать. ждем ваших предложении вот ссылка [url=https://youtu.be/MKI4nWlFTYg]https://youtu.be/MKI4nWlFTYg [/url] https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.arproduction.qar
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Необходимо написать небольшое приложенние на андроид. Функции: авторизация через аккаунт инстаграм, поиск по хештегу в инстаграм и лайкинг найденых публикаций. Написать обязательно на java, Android Studio. Дизайн простой, главное функционал.
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