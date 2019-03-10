Приложение на IONIC - локализировать под русский язык.

$65
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Доброго дня.

Задача для специалистов по IONIC фреймфорку.

https://market.ionicframework.com/starters/whatsapp-viber-video-text-chat-full-app

На айоник маркете есть вот такое приложение,нужно поменять цвет экранов и логотип.

И сделать перевод на русский,перевод предоставим.

И опубликовать с наших аккаунтов на Гугл плей и аппстор.

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)