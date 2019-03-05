Создание или адаптирование приложений ios, android, windows, mac

Необходимо приложение автоматизации отчетов и инвентаризации для мобильных платформ, также операционных систем windows и MAC (необязательно). Предприятие занимается озеленением и благоустройством территорий с последующим обслуживанием, вот и нужно чтобы на разных объектах велся учет проделанных работ при помощи мобильных приложений непосредственно исполнителем, с выбором уже заготовленных операций или добавлением новой. Также инвентаризация инструментов по бригадам. И также возможность для руководителя составлять задачи и планировку работ по календарю с отметками о выполнении этих задач исполнителями.