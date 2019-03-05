Написать приложение на IOS и Android (VPN сервис)

Добрый день! Если вкратце, то приложение из себя представляет main menu и режим камера. Вся дополненная реальность - это vuforia, исключительно маркерная технология. Все подробности ниже в прикрепленном ТЗ
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Нужно написать приложение на IOS и Android. Приложение будет в виде то Vpn сервиса, кнопка и платная подписка. Не пишите без хорошего знания языка программирования и понятия сути написания приложения. Писать на Telegram:
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