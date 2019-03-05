Написать приложение на IOS и Android (VPN сервис)

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Нужно написать приложение на IOS и Android.  Приложение будет в виде то Vpn сервиса,  кнопка и платная подписка. Не пишите без хорошего знания языка программирования и понятия сути написания приложения.  Писать на Telegram:

AndroidiOS
5 лет назад
vadimbelinskyi
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад