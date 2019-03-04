Собрать приложение под IOS используя готовые API

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок216 просмотров
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Собрать приложение, которое будет работать с API под IOS, задача: отображать расписание и запись новых приемов. Функциональность программы в дальнейшем будет расширяться. Учитывать сразу два устройства ipad $ iphone

iOS
5 лет назад
basiscrm
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад