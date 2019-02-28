Разработка приложения для сервиса Доставка суши .

Сделать мобильное приложение для андроид c функцией регистрации и размещением объявлений по дизайну мобильной версии,вместе с размещением в google play. Чтобы позже можно было без осложнений работать с базой данных с таким же приложением для IOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать приложение для сервиса Доставка суши .
Что должно делать приложение :
На основной странице 4-5 пунктов меню : суши , салаты , лапша , напитки и т.д. В каждом пункте меню свои товары .
Человек зашел в приложение , выбрал суши или несколько позиций , нажал Заказать , и у нас должен отразиться его заказ . Всё.
Сайта ещё нет .
Жду ваших предложений .
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