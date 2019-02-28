Разработка приложения для сервиса Доставка суши .

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок229 просмотров
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Нужно разработать приложение для сервиса Доставка суши . 

Что должно делать приложение :

На основной странице 4-5 пунктов меню : суши , салаты , лапша , напитки и т.д. В каждом пункте меню свои товары .

Человек зашел в приложение , выбрал суши или несколько позиций , нажал Заказать , и у нас должен отразиться его заказ . Всё. 

Сайта ещё нет .

Жду ваших предложений .

5 лет назад
Nacked
Антон 
40 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад