Сделать веб-страницу главного сайта или же просто приложение андроид

Сроки выполнения - желательно до 5 числа, в худшем случае - 7. Проект очень легок для выполнения, но мне не по силам. Нужно сделать его на языке React Native, вот критерии.1. Using components:

View - 1

Text - 1

Image - 1

TextInput - 1

TouchableOpacity - 1

ScrollView - 1

2. Using conditional operators - 1

3. Using loop structures - 1

4. Using sensors - 1

5. Using procedures - 1

Получается, нужно учесть эти функции, внедрить их в проект и оформить все в виде главной страницы сайта (Не важно, какого, будь-то продажа техники или вовсе продажа растений)