Разработка мобильного приложения под Android

Нужно для интернет-магазина [url=https://www.bazashop.ru]bazashop.ru[/url] написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его). Что сейчас имеем: MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7. Есть YML выгрузка. Наличие на сайте обновляется каждые 30 минут, цены и сам товар обновляются раз в ...
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Здравствуйте!
Необходмио на основе библиотеки zxing разработать мобильное приложение "QR сканер".
Есть готовый дизайн и ТЗ. Ссылки скину откликнувшимся.
В зависимости от бюджета и трудозатрат ТЗ можем скорректировать.
Проект для junior-middle уровня. В команде нет необходимости, да и по бюджету не сойдемся
Я из Беларуси, поэтому исполнителю желательно наличие ИП и/или иметь гражданство РБ. Но это не обязательное условие, можно все обсудить. Проект не один, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Спасибо
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