Разработка мобильного приложения под Android

$140
Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок236 просмотров
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Здравствуйте! 

Необходмио на основе библиотеки zxing разработать мобильное приложение "QR сканер".  

Есть готовый дизайн и ТЗ. Ссылки скину откликнувшимся. 

В зависимости от бюджета и трудозатрат ТЗ можем скорректировать.  

Проект для junior-middle уровня. В команде нет необходимости, да и по бюджету не сойдемся 

Я из Беларуси, поэтому исполнителю желательно наличие ИП и/или иметь гражданство РБ. Но это не обязательное условие, можно все обсудить. Проект не один, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. 

Спасибо

Android
5 лет назад
Artem_T
Артём 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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