Разработка мобильного приложения под Android

Здравствуйте!

Необходмио на основе библиотеки zxing разработать мобильное приложение "QR сканер".

Есть готовый дизайн и ТЗ. Ссылки скину откликнувшимся.

В зависимости от бюджета и трудозатрат ТЗ можем скорректировать.

Проект для junior-middle уровня. В команде нет необходимости, да и по бюджету не сойдемся

Я из Беларуси, поэтому исполнителю желательно наличие ИП и/или иметь гражданство РБ. Но это не обязательное условие, можно все обсудить. Проект не один, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

Спасибо