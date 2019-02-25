IOS приложение

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок123 просмотра
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Добрый день! Нужен спец по IOS. Проект уже в работе. Необходимо подключится и вместе доработать. Детали обсуждаются с исполнителем. Только Украина. Желательно Киев. 

iOS
5 лет назад
Vinat
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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