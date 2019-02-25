Создание приложения под Android, iOS. Система бонусов для кафе

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Посетитель сканирует QR код на чеке, после чего определенный процент от стоимости сохраняется как накопительный бонус.

Приложение будет использоваться для 4х разных кафе с различными внутренними программами учета  Post-Bistro, B-52, Guscom, Iko, но все заведения работают в одной сети.

Интересует стоимость и время разработки.

AndroidiOS
5 лет назад
VOX
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать мобильное приложение для интернет-магазина

    Нужно для интернет-магазина [url=https://www.bazashop.ru]bazashop.ru[/url] написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его).  Что сейчас имеем:  MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7.  Есть YML выгрузка.  Наличие на сайте обновляется каждые 30 минут, цены и сам товар обновляются раз в ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Mp3 плейер на ReactNative / expo

    $30

    Требуется написать react-native android app для изучения английского. Идея в том, чтобы проигрывать определенные фрагменты mp3 файла по несколько раз и делать паузу, чтобы слушатель мог сам повторить фразу. Функционал приложения 1. После запуска приложение парсит файл ...

    React
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мобильное приложение ресторана

    IPhone, Android Экраны: 1. Регистрация по телефону 2. Меню (Общий каталог) 3. Карточка товара (блюда) 4. Профиль пользователя 5. Оплата картой 6. google pay, apple pay, samsung pay Присылайте ориентировочные цены и примеры работ.

    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка приложения

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Мы компания, которая продает мебель и предметы интерьера - нам нужно приложение, которое будет задействовать камеру и человек выбирая одно из изделий будет приставлять его к своему интерьеру. Другими словами, мы хотим ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение для Android "Список дел"

    Приложение для Android "Список дел" Разработать приложение для Android, похожее на приложение из Google Play "Простой список дел". В чем недостатки указанного приложения: - долго открывается (сделано на Cortana) - не такое удобное, как хотелось бы - присутствует НЕ вся ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корректировка мобильного приложения на Ionic

    $150

    Необходимо выполнить следующее: [list][*]Найти ошибку из за которой на iOS опубликованное в iTunes[b] мобильное приложение не запускается. [/b] (Запускается только на тех устройствах, где до этого были установлены ранние версии этого приложения. На эмуляторах тоже запускается.)[*]Добавить модуль, позволяющий ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов

    Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов   в приложение все макеты от приложения  Вот приложение аналогичное что брался функционал https://goo.gl/J8yRhC всё аналогично как у конкурента  Жду от вас :  1.Сроки  2. Бюджет  3. Процесс работы над проектом  4.Когда можете начать работу  5. Вопросы ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад