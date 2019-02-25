Mp3 плейер на ReactNative / expo

Нужно для интернет-магазина [url=https://www.bazashop.ru]bazashop.ru[/url] написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его). Что сейчас имеем: MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7. Есть YML выгрузка. Наличие на сайте обновляется каждые 30 минут, цены и сам товар обновляются раз в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать react-native android app для изучения английского. Идея в том, чтобы проигрывать определенные фрагменты mp3 файла по несколько раз и делать паузу, чтобы слушатель мог сам повторить фразу.
Функционал приложения
1. После запуска приложение парсит файл config.yml и выводит список кнопок для выбора эпизода
2. После выбора эпизода загружает mp3_file и проигрывает случайный кусок из chunks.
3. При проигрывании куска приложение выводит на экране текст text. Проигрывание должно начаться с момента start_at (в формате секунды.миллисекунды), и закончиться в end_at. После этого должна последовать пауза delay секунд. Это все должно повториться repeat раз.
Приложение должно быть на основе expo - https://github.com/react-community/create-react-native-app
Expo поддерживает проигрывание аудио https://docs.expo.io/versions/latest/sdk/audio/#playing-sounds
Для меня это хобби проект - поэтому бюджет небольшой, но зато сроки некритичны и если у вас не получиться - негативный отзыв я ставить не буду.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы изучить React.native. На udemy есть курс, там базовые уроки открыты бесплатно https://www.udemy.com/react-native-the-practical-guide/
[code]config:
- title: "Episode 1"
mp3_file: "/path/to/mp3/file/here"
chunks:
- start_at: 1231.12
end_at: 1235.12
text: "Some text should be showed during mp3 played"
delay: 12
repeat: 5
- start_at: 1236.12
end_at: 1251.71
text: "Another text should be showed during mp3 played"
delay: 12
repeat: 3
- title: "Episode 2"
mp3_file: "/path/to/mp3/file/here"
chunks:
- start_at: 1231.12
end_at: 1235.12
text: "Some text should be showed during mp3 played"
delay: 12
repeat: 5[/code]
- Похожие заказы
- Мобильные приложения10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. У нас есть приложение опросник сделанный на Android Studio. Ищу специалиста который мог бы внести необходимые изменения. Исходники есть. Подробности скину в лс.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
IPhone, Android Экраны: 1. Регистрация по телефону 2. Меню (Общий каталог) 3. Карточка товара (блюда) 4. Профиль пользователя 5. Оплата картой 6. google pay, apple pay, samsung pay Присылайте ориентировочные цены и примеры работ.Закрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Мы компания, которая продает мебель и предметы интерьера - нам нужно приложение, которое будет задействовать камеру и человек выбирая одно из изделий будет приставлять его к своему интерьеру. Другими словами, мы хотим ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт5 лет назад
Приложение для Android "Список дел" Разработать приложение для Android, похожее на приложение из Google Play "Простой список дел". В чем недостатки указанного приложения: - долго открывается (сделано на Cortana) - не такое удобное, как хотелось бы - присутствует НЕ вся ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Необходимо выполнить следующее: [list][*]Найти ошибку из за которой на iOS опубликованное в iTunes[b] мобильное приложение не запускается. [/b] (Запускается только на тех устройствах, где до этого были установлены ранние версии этого приложения. На эмуляторах тоже запускается.)[*]Добавить модуль, позволяющий ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
[list][*]Протестировать сервис[*]Подробности в переписке[*]Оплата по факту[/list]Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов в приложение все макеты от приложения Вот приложение аналогичное что брался функционал https://goo.gl/J8yRhC всё аналогично как у конкурента Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4.Когда можете начать работу 5. Вопросы ...Закрыт5 лет назад
Требуется разраьотать моьильное приложение которое после старта запустит камеру и после успешного кадра запишет егот в базу mysql. Минимум нужен андроид но желательное еще и иосЗакрыт5 лет назад
Есть приложение, в нем зашит веб-браузер и ссылка на сайт, покажите где это ссылка и как туда вставить свою.) Вашу цену и предложение пишите в личку или сюда заявку. Спасибо!Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад