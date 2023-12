Mp3 плейер на ReactNative / expo

Требуется написать react-native android app для изучения английского. Идея в том, чтобы проигрывать определенные фрагменты mp3 файла по несколько раз и делать паузу, чтобы слушатель мог сам повторить фразу.

Функционал приложения

1. После запуска приложение парсит файл config.yml и выводит список кнопок для выбора эпизода

2. После выбора эпизода загружает mp3_file и проигрывает случайный кусок из chunks.

3. При проигрывании куска приложение выводит на экране текст text. Проигрывание должно начаться с момента start_at (в формате секунды.миллисекунды), и закончиться в end_at. После этого должна последовать пауза delay секунд. Это все должно повториться repeat раз.

Приложение должно быть на основе expo - https://github.com/react-community/create-react-native-app

Expo поддерживает проигрывание аудио https://docs.expo.io/versions/latest/sdk/audio/#playing-sounds

Для меня это хобби проект - поэтому бюджет небольшой, но зато сроки некритичны и если у вас не получиться - негативный отзыв я ставить не буду.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы изучить React.native. На udemy есть курс, там базовые уроки открыты бесплатно https://www.udemy.com/react-native-the-practical-guide/

[code]config:

- title: "Episode 1"

mp3_file: "/path/to/mp3/file/here"

chunks:

- start_at: 1231.12

end_at: 1235.12

text: "Some text should be showed during mp3 played"

delay: 12

repeat: 5

- start_at: 1236.12

end_at: 1251.71

text: "Another text should be showed during mp3 played"

delay: 12

repeat: 3

- title: "Episode 2"

mp3_file: "/path/to/mp3/file/here"

chunks:

- start_at: 1231.12

end_at: 1235.12

text: "Some text should be showed during mp3 played"

delay: 12

repeat: 5[/code]