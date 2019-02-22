Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок187 просмотров
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Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов   в приложение все макеты от приложения 

Вот приложение аналогичное что брался функционал https://goo.gl/J8yRhC всё аналогично как у конкурента 

Жду от вас : 

1.Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом 

4.Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

AndroidiOS
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад