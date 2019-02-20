Консультация по React Native

Нужно подобное такому приложению:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.petero.droidfish , а такеж под iOSИсходный код: https://github.com/peterosterlund2/droidfishИгра в приложение состоит из двух частей. 1) оболочка GUI 2) движок (думающая часть) . Второе мне не требуетсяВзаимодействие происходит по стандартному протоколу UCI. Необходимые ссылки ...