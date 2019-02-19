Android разработка приложения - простая биржа заявок

Разработка простого приложения – биржа заказов. Все что не написано в тз – максимально упрощаем и реализуем на усмотрение разработчика. Дизайн есть в figma-zeplin. Оплата напрямую исполнителю, ориентируемся стоимость – 18000 рублей, срок – 14 календарных дней. Задача реально простая. Задание тут: https://docs.google.com/document/d/1RWgjWiGuhhLjMIxpNrBS4VzlHFG7KrxiL24jZw4KToQ/edit Форма оплаты – Постоплата, так как проект мелкий (мы студия, нам по-другому деньги не выделяют). Оплачиваем на: ЯД, WMR, Qiwi, карта (рос и международные банки), Золотая корона, Western Union, Юнистрим. Готовы обсуждать сотрудничество по проекту.