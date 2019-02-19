Внести правки в приложение на андроиде. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать приложение для Indoor навигации, для применения в торговых центрах.
Основная задача это позиционирование объекта на карте, используя iBeacon устройства, сигналы радиомодулей и данные внутренних датчиков смартфонов.
Готов рассмотреть любые условия сотрудничества.
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