Приложение ios android

Внести правки в приложение на андроиде. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подобное такому приложению:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.petero.droidfish , а такеж под iOSИсходный код: https://github.com/peterosterlund2/droidfishИгра в приложение состоит из двух частей. 1) оболочка GUI 2) движок (думающая часть) . Второе мне не требуетсяВзаимодействие происходит по стандартному протоколу UCI. Необходимые ссылки и описание есть. Более того, я разработал свой игровой движок, поэтому частично знаю как это работает. Говорю, частично по причине, что явно не вникал как происходит взаимодействие со стороны GUIЗадача сводиться к разработке удобного GUI, шахматная логика при разработке не требуется. Более того, для ускорения я готов пояснить, чтоб у вас была полная картина. Дизайн, верстка, прописать настройки это в большей степени работа, а взаимодействие по протоколу реализовано многократно в разных проектах с открытом кодом (можно смотреть при реализации)Я готов ответить на вопросы и дать пояснения. Специальных шахматных знаний для реализации не требуется. Места где полезно знать о шахматной специфики я поясню как программист программистам.
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