Приложение ios android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно подобное такому приложению:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.petero.droidfish , а такеж под  iOSИсходный код: https://github.com/peterosterlund2/droidfishИгра в приложение состоит из двух частей. 1) оболочка GUI  2) движок (думающая часть) . Второе мне не требуетсяВзаимодействие происходит по стандартному протоколу UCI. Необходимые ссылки и описание есть. Более того, я разработал свой игровой движок, поэтому частично знаю как это работает. Говорю, частично по причине, что явно не вникал как происходит взаимодействие со стороны GUIЗадача сводиться к разработке удобного GUI, шахматная логика при разработке не требуется. Более того, для ускорения я готов пояснить, чтоб у вас была полная картина. Дизайн, верстка, прописать настройки это в большей степени работа, а взаимодействие по протоколу реализовано многократно в разных проектах с открытом кодом (можно смотреть при реализации)Я готов ответить на вопросы и дать пояснения. Специальных шахматных знаний для реализации не требуется. Места где полезно знать о шахматной специфики я поясню как программист программистам.

AndroidiOS
5 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать мобильное приложение

    Необходимо нативное приложение! Разработка приложения под 2 платформы. полное ТЗ ниже по ссылке- https://docs.google.com/document/d/1NMoxkwAqgJaeAgwTG7VvTzop6Ksfbf5fB1EqKNPDnR4/edit?usp=sharing необходимые навыки программирования в конкретной среде разработки (xCode для iOS, eclipse для Android)

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    Кратко основные функции приложения: Скачивать и открыватьфайл .xlsx с сервера. Делать фотографии и привязывать их к определенным записям в БД. Вносить текстовые записи в 3-4 поля. Закачивать результат на сервер.

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мобильное приложение-Интернет магазин(андроид и иос)

    Заказали продающий сайт с максимальным  функционалом,и ищем программиста,который создаст мобильное приложение-интернет магазин,и будет в дальнейшем поддерживать на аутсорсинге

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Аутентификация Firebase с помощью Firebase Admin SDK (срочно!)

    https://stackoverflow.com/questions/46836605/firebase-auth-login-user-from-app-in-website?rq=1 На вашем бэкэнде, используя Admin SDK, получите токен ID, проверьте его, проверьте auth_time, чтобы убедиться, что это недавний вход в систему, чтобы минимизировать любое окно атаки. Если все получилось, создайте собственный токен через admin sdk ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработчик Android java

    Готовое мобильное приложение на Android. Исходный код написан на языке java c комментариями. Нужен разработчик для, изменения дизайна (дизайн готов), изменить этапы запуска и прогрузки элементов открывающие главный экран.      Работаем по безопасной сделке или договору.  ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка iOS swift

    Готовое мобильное приложение на iOS. Исходный код написан на языке swift c комментариями. Нужен разработчик для, изменения дизайна (дизайн готов), изменить этапы запуска и прогрузки элементов открывающие главный экран.     Работаем по безопасной сделке или договору.  ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения для iOS и Android на NativeScript-Vue

    $50

    Необходимо разработать два экрана мобильного приложения для iOS и Андроид.  1. Авторизацию 2. Отображение заранее известной информации получаемой по api (таблица с данными), с возможность открывать один элемент таблицы Язык:  NativeScript-Vue Необходимо развернуть на две платформы Дизайн не важен Главное отрисовка и работа ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить скрипт WhatsApp на сайт

    Пример https://sergeybulychev.com/ Нужно поставить скрипт, чтобы посетитель сайта смог написать напрямую используя данный мессенджер. Особое внимание уделить отображению в мобильных устройствах. 1. Приветствие для wedding-italian.ru "Здравствуйте, какого числа планируете свадьбу?" 2. Приветствие для wedding-italian.com "Hello, what date are you ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад