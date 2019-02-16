Мобильное приложение-Интернет магазин(андроид и иос)

Внести правки в приложение на андроиде. ТЗ по запросу.
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Заказали продающий сайт с максимальным функционалом,и ищем программиста,который создаст мобильное приложение-интернет магазин,и будет в дальнейшем поддерживать на аутсорсинге
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