Мобильное приложение-Интернет магазин(андроид и иос)

Пример https://sergeybulychev.com/ Нужно поставить скрипт, чтобы посетитель сайта смог написать напрямую используя данный мессенджер. Особое внимание уделить отображению в мобильных устройствах. 1. Приветствие для wedding-italian.ru "Здравствуйте, какого числа планируете свадьбу?" 2. Приветствие для wedding-italian.com "Hello, what date are you ...