Разработка мобильного приложения

Внести правки в приложение на андроиде. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
От вас предложение по среде разработки, типу (натив, гибридное), стоимость и сроки
прототип приложения
маркетплейс google
название GProject
Пароль 1707
Начальное ТЗ
Народный аудитор (книга жалоб предложений).
1. Виды пользователей
1.1. Услугодатель (продавец).
1.2. Потребитель
2. Услугодатель (продавец)
2.1. Регистрация точки:
2.1.1. Наименование предприятия
2.1.2. Адрес точки
2.1.3. Отдел
2.1.4. Сотрудник ФИО/Должность
2.1.5. Ответственный сотрудник по качеству ФИО/Должность/контакт
2.2. Размещение QR-code.
2.2.1. Формирование QR-code
2.2.2. Распечатка информационного бланка установленного образца с QR-code и основной информацией
2.2.3. Размещение на точке
2.3. Получение обращений с обратной связью
2.4. Модуль работы по предложениям, обращениям и жалобам (мобильный, РС)
3. Потребитель
3.1. Использование приложения, как с регистрацией, так и без (для зарегистрированных пользователей дополнительные возможны бонусы).
3.2. С помощью камеры считывает QR-code приложения
3.3. Через приложение считывает QR-code предприятия и получает расшифровку кода в виде информации п.п.2.1. для сверки с данными информационного бланка
3.4. Вводит сообщение по выбору: текст, аудио, фото или видео
3.5. Предпросмотр с возможностью возврата для редактирования
3.6. Отправка обращения через мессенджер по выбору.
3.7. История переписки.
4. Оплату за использование приложения получать от продавцов, возможность использования дисконта за количество точек.
5. Размещение рекламы с разделением между потребителем и услугодателям (продавцом).
6. Возможность Push сообщений.
7. Статистика отзывов о продавцах и их ответных реакции.
8. Дизайн макет (данный пункт открыт для обсуждения Вашей и нашей сторонами).
8.1. Первая страница:
8.1.1. Первоначальный вход: выбор между услугодателем и потребителем (при повторном входе данный запрос не появляется).
8.1.2. Сканер QR информация по точке.
8.1.3. Приглашение: без регистрации (только для потребителя), регистрация или вход зарегистрированного пользователя.
8.1.4. Справка.
8.2. Вторая страница потребителя:
8.2.1. Предложение (эмодзи)
8.2.2. Обращение (эмодзи)
8.2.3. Жалоба (эмодзи)
8.2.4. История
8.3. Вторая страница услугодателя:
8.3.1. (пока не сформирована)
8.4. Третья страница потребителя:
8.4.1. Выбор: мессенджер или СМС
8.4.2. Окно диалога: ввод текста, аудио видео запись (только при выборе мессенджера).
8.4.3. Просмотр, редактирование, отправка с подтверждением получения.
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