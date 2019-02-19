Разработка мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день 

От вас предложение по среде разработки, типу (натив, гибридное), стоимость и сроки 

прототип приложения  

маркетплейс google 

название GProject 

Пароль 1707 

Начальное ТЗ 

Народный аудитор (книга жалоб  предложений). 

1. Виды пользователей 

1.1. Услугодатель (продавец). 

1.2. Потребитель 

2. Услугодатель (продавец) 

2.1. Регистрация точки: 

2.1.1. Наименование предприятия 

2.1.2. Адрес точки 

2.1.3. Отдел 

2.1.4. Сотрудник ФИО/Должность 

2.1.5. Ответственный сотрудник по качеству ФИО/Должность/контакт 

2.2. Размещение QR-code. 

2.2.1. Формирование QR-code 

2.2.2. Распечатка информационного бланка установленного образца с QR-code и основной информацией 

2.2.3. Размещение на точке  

2.3. Получение обращений с обратной связью 

2.4. Модуль работы по предложениям, обращениям и жалобам (мобильный, РС) 

3. Потребитель 

3.1. Использование приложения, как с регистрацией, так и без (для зарегистрированных пользователей дополнительные возможны бонусы). 

3.2. С помощью камеры считывает QR-code приложения 

3.3. Через приложение считывает QR-code предприятия и получает расшифровку кода в виде информации п.п.2.1. для сверки с данными информационного  бланка 

3.4. Вводит сообщение по выбору: текст, аудио, фото или видео 

3.5. Предпросмотр с возможностью возврата для редактирования 

3.6. Отправка обращения через мессенджер по выбору. 

3.7. История переписки. 

4. Оплату за использование приложения получать от продавцов, возможность использования дисконта за количество точек. 

5. Размещение рекламы с разделением между потребителем и услугодателям (продавцом). 

6. Возможность Push сообщений. 

7. Статистика отзывов о продавцах и их ответных реакции. 

8. Дизайн  макет (данный пункт открыт для обсуждения Вашей и нашей сторонами). 

8.1. Первая страница: 

8.1.1. Первоначальный вход: выбор между услугодателем и потребителем (при повторном входе данный запрос не появляется). 

8.1.2. Сканер QR         информация по точке. 

8.1.3. Приглашение: без регистрации (только для потребителя), регистрация или вход зарегистрированного пользователя. 

8.1.4. Справка. 

8.2. Вторая страница потребителя: 

8.2.1. Предложение (эмодзи)   

8.2.2. Обращение (эмодзи)   

8.2.3. Жалоба (эмодзи)   

8.2.4. История 

8.3. Вторая страница услугодателя: 

8.3.1.  (пока не сформирована) 

8.4. Третья страница потребителя: 

8.4.1. Выбор: мессенджер или СМС 

8.4.2. Окно диалога: ввод текста, аудио видео запись (только при выборе мессенджера). 

8.4.3. Просмотр, редактирование, отправка с подтверждением получения. 

5 лет назад
solomatin000
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать мобильное приложение

    Необходимо нативное приложение! Разработка приложения под 2 платформы. полное ТЗ ниже по ссылке- https://docs.google.com/document/d/1NMoxkwAqgJaeAgwTG7VvTzop6Ksfbf5fB1EqKNPDnR4/edit?usp=sharing необходимые навыки программирования в конкретной среде разработки (xCode для iOS, eclipse для Android)

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Flutter программист

    Здравствуйте, нужна помощь flutter программиста пока очень простые задачи, например помощь в доделывании авторизации, исправить ошибки. + по ходу появятся другие вопросы.

    Flutter
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение ios android

    Нужно подобное такому приложению:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.petero.droidfish , а такеж под  iOSИсходный код: https://github.com/peterosterlund2/droidfishИгра в приложение состоит из двух частей. 1) оболочка GUI  2) движок (думающая часть) . Второе мне не требуетсяВзаимодействие происходит по стандартному протоколу UCI. Необходимые ссылки ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    Кратко основные функции приложения: Скачивать и открыватьфайл .xlsx с сервера. Делать фотографии и привязывать их к определенным записям в БД. Вносить текстовые записи в 3-4 поля. Закачивать результат на сервер.

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мобильное приложение-Интернет магазин(андроид и иос)

    Заказали продающий сайт с максимальным  функционалом,и ищем программиста,который создаст мобильное приложение-интернет магазин,и будет в дальнейшем поддерживать на аутсорсинге

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Аутентификация Firebase с помощью Firebase Admin SDK (срочно!)

    https://stackoverflow.com/questions/46836605/firebase-auth-login-user-from-app-in-website?rq=1 На вашем бэкэнде, используя Admin SDK, получите токен ID, проверьте его, проверьте auth_time, чтобы убедиться, что это недавний вход в систему, чтобы минимизировать любое окно атаки. Если все получилось, создайте собственный токен через admin sdk ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработчик Android java

    Готовое мобильное приложение на Android. Исходный код написан на языке java c комментариями. Нужен разработчик для, изменения дизайна (дизайн готов), изменить этапы запуска и прогрузки элементов открывающие главный экран.      Работаем по безопасной сделке или договору.  ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка iOS swift

    Готовое мобильное приложение на iOS. Исходный код написан на языке swift c комментариями. Нужен разработчик для, изменения дизайна (дизайн готов), изменить этапы запуска и прогрузки элементов открывающие главный экран.     Работаем по безопасной сделке или договору.  ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад