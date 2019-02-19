Доработка приложения на андроид

$100
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки170 просмотров
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Краткое: 

-Добавить поддержку Firebase в приложение (In-app messaging, cloud messaging) 

-Добавить поддержку deeplink facebook  

-Добавить поддержку refferrer api  

-Возможность определения языка устройства. 

-Запись данных полученных с помощью deeplink facebook и refferrer api в память устройства 

5 лет назад
ubiquiefriend
Владимир 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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