Ionic + Angular + Firebase = мобильное демо-приложение

Необходимый опыт:

- Ionic 4, Angular, Cordova, JS

- Работа с Firebase SDK ( Auth, Database, Functions )

- Отображение полигона на карте Yandex map (геоданные из firebase)

- Barcode cordova plugin

Мобильное демо-приложение(верстка не принципиальна):

Страницы:

1. Авторизация через смс (есть в firebase или через Twillio)

2. Карта с отображением полигона (библиотека Leaflet)

3. Сканер QR кодов и запись соответственно в firebase

4. Вывод сканированных QR кодов

5* Slide Menu – можно считать как работа над отдельной страницей

Нужен опыт, с пониманием CLI

ionic start project_name tabs

ionic generate page_name1

ionic generate page_name2

...

Цену можем еще обсудить, но проект не коммерческий и бюджет не велик.

Визуальный шаблон пример того что нужно https://pr.to/3W0TLR/