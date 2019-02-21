Нативное приложение для iOS

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки110 просмотров
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Приложение устанавливает VPN соединение.

В приложении обновить сертификат разработчика и поменять номер версии приложения.

Собрать приложение для публикации в App Store.

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iOSПриложение для iOS
5 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад