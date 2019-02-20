Внедрить в готовое приложение платную подписку

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки108 просмотров
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В приложении требуется сделать платную подписку. Само приложение уже размещено в плеймаркете как бесплатное. 

Рассматриваю только тех кто раньше с этим сталкивался, времени для проб просто нет. Нужно всё сделать в кротчайшие сроки.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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