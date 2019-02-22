Android разработчик для анализа apk прилки

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки178 просмотров
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Есть приложение, в нем зашит веб-браузер и ссылка на сайт, покажите где это ссылка и как туда вставить свою.) Вашу цену и предложение пишите в личку или сюда заявку. Спасибо!

Android
5 лет назад
fergin
Виктор 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов