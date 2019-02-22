Мобильное приложение с использованием камеры

Есть приложение, в нем зашит веб-браузер и ссылка на сайт, покажите где это ссылка и как туда вставить свою.) Вашу цену и предложение пишите в личку или сюда заявку. Спасибо!
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Требуется разраьотать моьильное приложение которое после старта запустит камеру и после успешного кадра запишет егот в базу mysql.
Минимум нужен андроид но желательное еще и иос
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