Мобильное приложение с использованием камеры

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок205 просмотров
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Требуется разраьотать моьильное приложение которое после старта запустит камеру и после успешного кадра запишет егот в базу mysql.

Минимум нужен андроид но желательное еще и иос

5 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад