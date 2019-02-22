Приложение для Android "Список дел"

Разработать приложение для Android, похожее на приложение из Google Play "Простой список дел".

В чем недостатки указанного приложения:

- долго открывается (сделано на Cortana)

- не такое удобное, как хотелось бы

- присутствует НЕ вся необходимая функциональность

Предполагаемая среда разработки: Android Studio

Краткое описание:

Список дел. Вновь добавляемое дело попадает в начало списка (наивысший приоритет). Названия дел можно редактировать. Дела можно сортировать по приоритетности (сдвигом вверх-вниз). Дела группируются по категориям. Делу можно присвоить категорию. Можно выбрать дела, относящиеся к конкретной категории.

Дело можно отправить в архив ("оставить до лучших времён"). Можно просмотреть архив. Можно вернуть дело из архива ("снова сделать актуальным").

Можно "сдвинуть дело направо". Это будет означать, что оно выполнено. Выполненные дела имеют зелёный цвет. Можно просмотреть дела, выполненные за сегодня.

При выполнении любой операции внизу появляется кнопочка "отменить" (как в Gmail).

Изначально делу присваивается синий цвет "холодный". Можно "сдвинуть дело влево", это будет означать, что дело выполнено частично; при этом цвет дела меняется (приобретает оттенок ближе к оранжевому ", более "тёплый"). Пусть будет всего 5 оттенков.

Важно:

Приложение будет переделываться по результатам тестирования для повышения удобства.

Идеи на будущее:

- Фиксация даты-времени создания, частичного и полного выполнения дела для того, чтобы потом анализировать, за какой срок дело было выполнено.

- Присвоение делу времени, за которое его предполагается частично выполнить (например, 02:00, это 2 часа). Формирование списка дел на сегодня (выбор дел из общего списка)

- Приложение будет 2х пользовательским (с регистрацией и авторизацией; запоминанием пароля для удобства последующего входа). Пользователь1 может создать дело для Пользователя2. Пользователь2 увидит дело в списке своих дел (с отметкой, что оно "импортное") и может "отсортировать" его, т.е. изменить его приоритет в списке своих дел. После изменения цвета дела (полного или частичного выполнения) Пользователь1 увидит это.

- В приложение будет добавлена функциональность "Список периодических покупок". От дел периодические покупки отличаются тем, что на них то ставится галочка, то снимается галочка (т.е. периодические покупки - это дела, которые периодически снова становятся актуальными).