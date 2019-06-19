Корректировка мобильного приложения на Ionic

$150
Мобильные приложенияЗавершен1 заявка176 просмотров
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Необходимо выполнить следующее:

  • Найти ошибку из за которой на iOS опубликованное в iTunes мобильное приложение не запускается. 

    (Запускается только на тех устройствах, где до этого были установлены ранние версии этого приложения. На эмуляторах тоже запускается.)

  • Добавить модуль, позволяющий выводить поступающие в приложения уведомления в трее устройства (Push уведомления вроде называется)
  • Добавить модуль, позволяющий сохранять в менеджере паролей iOS устройства логин/пароль при авторизации (если это возможно на Ionic для iOS устройств)
  • Запретить аплоуд картинок типа (HEIC, HEIF и HEVC)  на iOS устройствах - выводить сообщение типа "Поменяйте в настройках Камера/Формат/ с  "Высокая эффективность" на "Наиболее совместимый" (в перспективе реализовать конвертер в JPG на стороне API сервера если это возможно, т.к. довольно не тривиальная задача без внешнего конвертера по API)
  • Мелкие исправления - типа добавить ссылку На соответствующий пост в инфоленте Из уведомления типа "Новый пост"

5 лет назад
arnoldus
Руслан 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergey59rg
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$150
7 дней
Толковый исполнитель. Рекомендую
Четко поставленная задача. Моментальная оплата. Сотрудничать рекомендую