Корректировка мобильного приложения на Ionic

Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов в приложение все макеты от приложения Вот приложение аналогичное что брался функционал https://goo.gl/J8yRhC всё аналогично как у конкурента Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4.Когда можете начать работу 5. Вопросы ...
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Необходимо выполнить следующее:
- Найти ошибку из за которой на iOS опубликованное в iTunes мобильное приложение не запускается.
(Запускается только на тех устройствах, где до этого были установлены ранние версии этого приложения. На эмуляторах тоже запускается.)
- Добавить модуль, позволяющий выводить поступающие в приложения уведомления в трее устройства (Push уведомления вроде называется)
- Добавить модуль, позволяющий сохранять в менеджере паролей iOS устройства логин/пароль при авторизации (если это возможно на Ionic для iOS устройств)
- Запретить аплоуд картинок типа (HEIC, HEIF и HEVC) на iOS устройствах - выводить сообщение типа "Поменяйте в настройках Камера/Формат/ с "Высокая эффективность" на "Наиболее совместимый" (в перспективе реализовать конвертер в JPG на стороне API сервера если это возможно, т.к. довольно не тривиальная задача без внешнего конвертера по API)
- Мелкие исправления - типа добавить ссылку На соответствующий пост в инфоленте Из уведомления типа "Новый пост"
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