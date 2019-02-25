Создать мобильное приложение для интернет-магазина

Добрый день. У нас есть приложение опросник сделанный на Android Studio. Ищу специалиста который мог бы внести необходимые изменения. Исходники есть. Подробности скину в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для интернет-магазина bazashop.ru написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его).
Что сейчас имеем:
MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7.
Есть YML выгрузка.
Наличие на сайте обновляется каждые 30 минут, цены и сам товар обновляются раз в сутки.
Нужно приложение на 2 платформы: iOS и на Android.
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