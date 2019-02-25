Создать мобильное приложение для интернет-магазина

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок203 просмотра
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Нужно для интернет-магазина bazashop.ru написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его). 

Что сейчас имеем: 

MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7. 

Есть YML выгрузка. 

Наличие на сайте обновляется каждые 30 минут, цены и сам товар обновляются раз в сутки. 

Нужно приложение на 2 платформы: iOS и на Android.

5 лет назад
bazauaz
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад