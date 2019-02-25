Создать мобильное приложение для интернет-магазина

Нужно для интернет-магазина bazashop.ru написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его).

Что сейчас имеем:

MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7.

Есть YML выгрузка.

Наличие на сайте обновляется каждые 30 минут, цены и сам товар обновляются раз в сутки.

Нужно приложение на 2 платформы: iOS и на Android.