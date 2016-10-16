Нужно было сделать 3D-панораму на сайте по имеющемуся снимку. Много кто отказывался, некоторые предлагали даже отфотографировать заново. Сергей взялся за работу, сразу в комментарии к задаче скинул уже тестовый готовый вариант. По общению - пишет только по делу, не набивая себе цену. Все получилось отлично!