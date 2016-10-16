bazauaz

Павел bazauaz

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать мобильное приложение для интернет-магазина

    Нужно для интернет-магазина bazashop.ru написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его).  Что сейчас имеем:  MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7.  Есть YML выгрузка.  Наличие на сайте обновляется каждые 30 ...

    AndroidiOSMySQL
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Таблица из участков генплана на сайте (MODX)

    На сайте есть генплан https://ostrovkarelia.ru/genplan  В данный момент при клике на генплан появляется информация об участке.  Нужно сделать: вывести информацию об участке ниже в виде таблицы  Столбцы: номер участка, площадь, статус, цена, запись ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составить список каталожных номеров

    Есть excel-файл (во вложении) по нему нужно привести в порядок каталожные номера автозапчастей. Всего 264 позиции. Что нужно сделать: 1) копируете код из столбца "Кат. Номер" 2) проверяете его в каталоге ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • План земельных участков через Yandex Map

    Был сделан новый сайт https://ostrovkarelia.ru/ На который со старого сайта, так как разработчик не смог перенести, через frame был добавлен генплан участков https://ostrovkarelia.ru/genplan Данный генплан был сделан на основе яндекс карт, к сожалению, контакты разработчика ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3D панорама на сайте

    На сайте есть панорама на flash. Нужно её обновить/заменить, так как она была переснята. Сама панорама http://ostrovkarelia.ru/prodazha-zemli-v-karelii Есть файл JPG, котрый будет для неё использоваться. 27Мб, 72dpi, разрешение 13532х3566 Уменьшенная ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • SEO продвижение сайта bazashop.ru

    Нужно на долгосрочную перспективу продвижение сайта bazashop.ru. Гео - вся Россия. CMS - shop cms. Критерий оценки работы - вхождение в топ по ключам, повышение заходов из органического поиска. Семантика будет предоставлена ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

ValeriaVadimovna
Валерия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Составить список каталожных номеров
Все прекрасно. Очень хорошо работать. Павел всегда отвечает на любые вопросы, идет на встречу.
Нужно было привести в порядок список каталожных номеров автозапчастей для УАЗа в excel с онлайн каталога. Работа выполнена на отлично! В срок. Всё было сделано оперативно, вопросов почти не было. Коммуникация через скайп - быстро отвечает. Рекомендую.
Ответный отзыв
ne0z
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
$99
10 баллов
8 лет назад
3D панорама на сайте
MODX
всё замечательно
Нужно было сделать 3D-панораму на сайте по имеющемуся снимку. Много кто отказывался, некоторые предлагали даже отфотографировать заново. Сергей взялся за работу, сразу в комментарии к задаче скинул уже тестовый готовый вариант. По общению - пишет только по делу, не набивая себе цену. Все получилось отлично!
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