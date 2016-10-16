Нужно для интернет-магазина bazashop.ru написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его). Что сейчас имеем: MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7. Есть YML выгрузка. Наличие на сайте обновляется каждые 30 ...
- Мобильные приложения10 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте есть генплан https://ostrovkarelia.ru/genplan В данный момент при клике на генплан появляется информация об участке. Нужно сделать: вывести информацию об участке ниже в виде таблицы Столбцы: номер участка, площадь, статус, цена, запись ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть excel-файл (во вложении) по нему нужно привести в порядок каталожные номера автозапчастей. Всего 264 позиции. Что нужно сделать: 1) копируете код из столбца "Кат. Номер" 2) проверяете его в каталоге ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Был сделан новый сайт https://ostrovkarelia.ru/ На который со старого сайта, так как разработчик не смог перенести, через frame был добавлен генплан участков https://ostrovkarelia.ru/genplan Данный генплан был сделан на основе яндекс карт, к сожалению, контакты разработчика ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте есть панорама на flash. Нужно её обновить/заменить, так как она была переснята. Сама панорама http://ostrovkarelia.ru/prodazha-zemli-v-karelii Есть файл JPG, котрый будет для неё использоваться. 27Мб, 72dpi, разрешение 13532х3566 Уменьшенная ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно на долгосрочную перспективу продвижение сайта bazashop.ru. Гео - вся Россия. CMS - shop cms. Критерий оценки работы - вхождение в топ по ключам, повышение заходов из органического поиска. Семантика будет предоставлена ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад