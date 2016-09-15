SEO продвижение сайта bazashop.ru

Требуются сотрудники, которые смогут размещать качественные комментарии с ссылками на сайты на разных форумах. Мы даём Вам список простых требований к форумам и содержанию постов, а также список ссылок. Ваша задача: [list][*]Найти подходящий форум и тему на ...
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Нужно на долгосрочную перспективу продвижение сайта bazashop.ru. Гео - вся Россия.
CMS - shop cms.
Критерий оценки работы - вхождение в топ по ключам, повышение заходов из органического поиска.
Семантика будет предоставлена (3000 ключей).
Просьба писать сразу стоимость услуг в месяц (под ключ: ссылки, тексты, работа и т.д.)
Портфолио обязательно.
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