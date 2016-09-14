Привлечь посетителей на сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок183 просмотра
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Есть сайт лечение-суставов.рус требуется привлечь 100 посетителей в день из поисковых систем по поисковым фразам. На сайте сделано:

1. Есть семантическое ядро. Свое и конкуренты.

2. Сделана внутренняя оптимизация. Возможно не полностью - обсуждается.

Оплата СТРОГО за результат. Рассмотрю предложения по цене и срокам.

7 лет назад
Sergey010101
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад