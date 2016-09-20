Парсинг ключевых слов по маске (Семантическое ядро)

$62
Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок215 просмотров
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Работа для тех, кто уверенно владеет программой Key Collector.

Есть 1300 тем для статей. Необходимо спарсить все хвосты по каждому из этих ключей. Т.е. простой парсинг по маске.

Обычная рутинная работа.

На выходе получится 1300 групп ключевых слов.

Тематика - женская.

Инструкцию как это делаю я - предоставлю.

7 лет назад
FIJY_NN
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$60
3 дня
Заказывал семантику в женской тематике - всё сделано отлично. Точно в срок. Работу принял без замечаний.
Провели успешный проект с Андреем! Очень подробное и четкое ТЗ по которому легко и приятно работать. Хороший человек и заказчик. Оплата моментально после проверки работы. Очень рекомендую к сотрудничеству как порядочного заказчика.