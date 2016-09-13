Продвижение сайта по запорной арматуре

Добрый день. 1. Мы предоставляем тематику и несколько ключевых фраз, которые нужно спарсить по КейКоллектору. Слова, которые нужно спарсить в этом файле https://docs.google.com/spreadsheets/d/1niOhbn12I-xhcvPrLamJFF5J7XBLtFd4HqPE3zqKpns/edit#gid=0 2. После сбора данных в кейколлекторе вы получите файл со списокм ключ слов. В ...
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