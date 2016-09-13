Составления СЯ для сайта по заданному ТЗ

Добрый день.

1. Мы предоставляем тематику и несколько ключевых фраз, которые нужно спарсить по КейКоллектору.

Слова, которые нужно спарсить в этом файле https://docs.google.com/spreadsheets/d/1niOhbn12I-xhcvPrLamJFF5J7XBLtFd4HqPE3zqKpns/edit#gid=0

2. После сбора данных в кейколлекторе вы получите файл со списокм ключ слов. В аттачменте пример файла, который выдает кейколлектор.

3. Потом на основании этого ТЗ https://docs.google.com/document/d/1RMPRjf7DeLW2bhMmMqyXJsw8petgfgzxqlu7ACFp_C8/edit вы чистите СЯ

4. На выходе после выполнения инструкции должно получиться такое:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ggTKFCCmQGv818QPTa3r5CGhLRFa3H15HRzcYoBvE2U/

Количество ТЗ, которые нужно подготовить в этой задаче: 5 шт

Это тестовое задание, чтобы выбрать исполнителя для дальнейшего сотрудничества.

Общее количество ТЗ, которые будут переданы выбранному исполнителю 100-120 шт.

Оплата - Webmoney или на карту Приватбанка.

от Вас стоимость и сроки

update: в стоимости просьба указать цену данное задание: подготовить 5 ТЗ на основании этих тем и фраз для парсинга https://docs.google.com/spreadsheets/d/1niOhbn12I-xhcvPrLamJFF5J7XBLtFd4HqPE3zqKpns/edit#gid=0

спасибо