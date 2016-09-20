Составить семантическое ядро

Добрый день, есть сайт статейник на вордпресс, которому 2,5 месяца. За 2 месяца яндекс практически все проиндексировал, но сегодня все страницы выпали из поиска и в вебмастере появилось сообщение http://zuniga.1apps.com/skrin.jpg . Мне сказали что это ...