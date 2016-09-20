Составить семантическое ядро

Добрый день! Нужен специалист с опытом работы в продвижении ecommerce-сайтов, для раскрутки нового интернет-магазина тематики женской одежды. Если результаты будут положительными, мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество. Основные KPI на которые ориентируемся: рост трафика и объемов продаж. ...
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Нужно сделать семантическое ядро для туристического блога. На сайте около 50 страниц про разные страны.
Нужны среднечастотные и низкочастотные запросы
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