Комплексная онлайн реклама

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок219 просмотров
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Здравствуйте! Требуется создание и настройка рекламы для стоматологического сайта http://gavrilovdent.ru

Планирую разделить рекламу по исполнителям. 

1.  Seo продвижение в Яндекс и Google

2. Контекстная реклама в Директ и AdWords

3. Создание и ведение страничек в соц. сетях: вк, фэйсбук, инстаграмм

4. Таргетинговая реклама в соц. сетях: вк, фэйсбук, инстаграмм

7 лет назад
s1rca
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад