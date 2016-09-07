Продвижение по ключевикам

Добрый вечер. Есть сайт: [url=http://geocenter.com.ua/]geocenter.com.ua[/url] сделанный с шаблона на вордпрес. Он пока закрыт от индексации. Нужно SEO оптимизировать его и посунуть в поисковой выдаче на первую страницу. Сайт продвигать нужно по Украине. Сейчас в приоритете Ужгород и Закарпатье. Все технические рекомендации сами ...